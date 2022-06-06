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8 минут назад

Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР

Елена Прошина

Южная Корея и США провели совместные ракетные пуски. Таким образом они ответили на последние испытания баллистических снарядов со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики, передает РИА Новости.

Южная Корея и США провели совместные ракетные пуски
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, США и Южная Корея совместно запустили в общей сложности восемь ракет.

Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи доложил, что Северная Корея осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности из двух мест в сторону Японского моря.

Согласно данным Министерства обороны Японии, ракеты пролетели от 300 до 400 километров. Их максимальная высота достигала от 50 до 100 километров. Однако южнокорейские военные проинформировали, что максимальная высота полета составила от 25 до 90 километров, дальность — от 110 до 670 километров, а скорость — примерно три-шесть Махов.

Отмечается, что КНДР уже восьмой раз проводит ракетное испытание с начала 2022 года. Пхеньян тестировал межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты для подводных лодок, системы для космического спутника и новую тактическую систему для ядерного оружия.

Оружие,США и КНДР,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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