Украина попросила у Германии подводные лодки

"Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы", — приводится слова Стефанчука на сайте Верховной рады.

Он добавил, что это сотрудничество будет выгодным для всех сторон как на этом этапе, так и в будущем.