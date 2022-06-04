Украина попросила у Германии подводные лодки

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристиной Ламбрехт передать Киеву подводные лодки.
"Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы", — приводится слова Стефанчука на сайте Верховной рады.
Он добавил, что это сотрудничество будет выгодным для всех сторон как на этом этапе, так и в будущем.
Ранее Стефанчук призвал власти Германии поставить Киеву современные тяжелые вооружения, в том числе танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Marder. 31 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Греция поставит Украине вооружение советского образца, получив взамен боевые машины пехоты от Германии.