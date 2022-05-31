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31 мая

В Греции выступили против поставок тяжелого оружия на Украину

Lenta.ruиещё 10

В Греции выступили против поставок тяжелого оружия на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Крупнейшая оппозиционная партия Греции СИРИЗА (Syriza) выступила против поставки тяжелого оружия на Украину. Так представители объединения отреагировали на соответствующее заявление канцлера Германии Олафа Шольца, цитату приводит РИА Новости.

«Мы считаем немыслимым, чтобы греческий народ узнал эту новость от канцлера Германии в то время, когда премьер-министр Греции [Кириакос Мицотакис] даже не говорил об этом на своей пресс-конференции», — подчеркнули в партии.

Речь идет о заявлении Шольца, согласно которому Берлин передаст в Грецию современные боевые машины пехоты (БМП), чтобы Афины могли поставить на Украину технику советского образца. Шольц заявил, что заключил соответствующее соглашение с премьер-министром Греции. Шольц не уточнил, какие именно БМП Германия передаст Греции, а также какую бронетехнику Афины поставят Киеву.

Оружие,Саммит,Кириакос Мицотакис,Олаф Шольц,
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