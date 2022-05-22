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22 мая

Огромная воронка образовалась после удара «Сармата» по цели: уникальные кадры с полигона

ТК «Звезда»иещё 2

Что защищает «Сармат» от ПРО и температур: кадры изнутри ракеты
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Последствия попадания учебно-боевого блока межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» по цели на полигоне «Кура» в Камчатском крае показала съемочная группа «Военной приемки». Несмотря на то, что блок «Сармата» не нес на себе боевой заряд, после его удара в земле появилась воронка глубиной 8 метров и шириной в 20. Заместитель командующего РВСН Сергей Пороскун отметил, что результаты испытательного пуска полностью устраивают военных.

«Ракета прошла по расчетным значениям подготовку, старт, выход с шахтно-пусковой установки и полет в соответствии с заданными тактическими характеристиками. Ракета пролетела установленное время и установленную дистанцию. Поразила необходимыми блоками цель на боевом поле “Кура”, и мы сейчас знаем точность поражения данных блоков, которые прибыли, она нас очень устраивает и радует», - заявил Пороскун.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Сармат. Часть 1. Первый полет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, на что способен «Сармат» и как он устроен, а также увидите летные испытания ракеты. А еще съемочная группа программы - одна из немногих, кому удалось побывать в закрытом цехе, где собирают новые МБР.

Оружие,Межконтинентальная ракета,РВСН,
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