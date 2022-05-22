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1 час назад

Названа необычная траектория для полета ракеты «Сармат»

Lenta.ruиещё 6

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

Названа необычная траектория для полета ракеты «Сармат»
Фото: ТАССТАСС

Генерал-полковник объяснил преимущество полета через Южный полюс тем, что эта траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны. Однако вывести ракету в космическое пространство можно и с других траекторий, уточнил он.

По его словам, возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса. В ближайшие десятилетия вряд ли удастся создать средства для перехвата «Сармата», уверен Каракаев.

Ранее американское издание Defense News также указало, что «Сармат» способен достичь территории Соединенных Штатов через Южный полюс, тогда как основные возможности системы противоракетной обороны (ПРО) страны рассчитаны на удар через Северный. Кроме того, в публикации указывается, что эта система не способна отразить массированный ракетно-ядерный удар.

19 мая глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что одна ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. Ранее он утверждал, что «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» заменит советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Новая ракета может нести планирующие гиперзвуковые блоки.

Оружие,Сергей Каракаев,Дмитрий Рогозин,РВСН,Роскосмос,
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