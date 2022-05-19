Байден не хочет поставлять РСЗО Киеву, опасаясь их применения по территории РФ

Администрация президента США Джо Байдена отказывается предоставить Киеву американские реактивные системы залпового огня (РСЗО). Они опасаются, что Украина может применить данное вооружение по целям на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

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Как пишет издание, Киев на протяжении нескольких месяцев уговаривал США прислать РСЗО и выражал недовольство их отказом. Отмечается, что власти Украины недовольны опасениями Белого дома. Администрация США считает, что американское вооружение может быть использовано для расширения и затягивания конфликта Киева и Москвы. Politico пишет, что Киев огорчен новыми оговорками США в отношении военной помощи.

В статье отмечается, что РСЗО в настоящий момент занимает первое место в списке запросов Украины. В администрации президента США Джо Байдена сообщили, что страны продолжают обсуждать возможность отправки РСЗО, однако США не может выполнить все просьбы Украины.

«Мы должны принимать решения о том, какие системы вооружений обеспечивают наибольшую отдачу от вложенных средств», — подчеркнул собеседник издания. Он добавил, что объем выделенных Киеву Конгрессом средств начал сокращаться.