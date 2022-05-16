Росгвардейцы изъяли в Харьковской области иностранное оружие

Военнослужащие Росгвардии изъяли у военных Украины в Харьковской области оружие иностранного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российского ведомства.

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"В результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли стрелковое и иное вооружение иностранного производства..." - уточнили в пресс-службе Росгвардии.

По данным Росгвардии, речь об изъятии противотанковых комплексов, а также переносных зенитно-ракетных комплексов. Ко всему прочему, среди изъятых образцов вооружения найдены ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, чешские RPG-75 и другой зарубежный арсенал.