Росгвардейцы изъяли в Харьковской области иностранное оружие

Военнослужащие Росгвардии изъяли у военных Украины в Харьковской области оружие иностранного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российского ведомства.
"В результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли стрелковое и иное вооружение иностранного производства..." - уточнили в пресс-службе Росгвардии.
По данным Росгвардии, речь об изъятии противотанковых комплексов, а также переносных зенитно-ракетных комплексов. Ко всему прочему, среди изъятых образцов вооружения найдены ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, чешские RPG-75 и другой зарубежный арсенал.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.