Польша передала Украине советские танки

«Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты», — сообщило «Польское радио».

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В связи с этим страны Запада поставляют Украине оружие. Ранее Германия одобрила отправку Украине тяжелого вооружения, пишет RT. В Кремле считают, что поставка оружия Украине угрожает безопасности континента. США одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который позволит отправлять туда вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение.