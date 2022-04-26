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11 часов назад

В Харьковской области обнаружены заминированные тела военнослужащих Украины

Парламентская газетаиещё 8

Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области заминированные тела военных ВСУ
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Харьковской области заминированные тела украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Подчеркивается, что во время разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы обнаружили тело погибшего военнослужащего ВСУ, которое было заминировано. 

«Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава. Кроме того, росгвардейцы обнаружили шалаш с телами погибших военнослужащих ВСУ, вход в который был заминирован», — подчеркнули в Росгвардии. 

Внутри этого укрытия было обнаружено большое число оружия, в том числе противотанковый комплекс Javelin американского производства. В ходе осмотра оставленных украинской стороной позиций также была найдена военная техника и другие тела погибших военнослужащих ВСУ и членов нацбатальонов, которые также заминировали.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении складов боеприпасов в Харьковской области.

Оружие,Минобороны России,Росгвардия,
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