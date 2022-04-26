Российская артиллерия активно работает в Харьковской области и на Донецком направлении

Именно там наблюдается особое сосредоточение наших авиационных и ракетных ударов. Именно там день и ночь активно работает российская артиллерия и ударные средства ДНР и ЛНР. Вооруженные силы России и войсковые группировки народных республик продолжают методично ломать хорошо укрепленную оборону противника, постепенно вытеснять его из населенных пунктов.

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По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в течение ночи с понедельника на вторник высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены еще четыре военных объекта Украины. Под ударами оказались два района сосредоточения живой силы и военной техники националистов, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 87 объектов ВСУ. Огнем с воздуха были накрыты 79 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате были уничтожены около 500 украинских военнослужащих, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей противника.

В районе Барвенково уничтожено два украинских комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы

В районе населенного пункта Рубцы ДНР наши летчики ликвидировали более 60 боевиков националистического формирования "Донбасс".

Кроме того, в районах Веселое и Пришиб ударами с воздуха уничтожили две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса АКМ". А в окрестностях Новоселовки и Славянска - два склада с боеприпасами.

Наши ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1299 огневых задач. Результатом ракетно-артиллерийских ударов стало поражение 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций артиллерии ВСУ и 21 склада боеприпасов.

"Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожено два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы", - добавил генерал Конашенков.

А это - отчет о боевых действиях российских средств противовоздушной обороны. Они сбили еще 13 украинских беспилотников. Комплексы ПВО поразили их в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея и Казачья Лопань.

Кроме того, экипаж российского зенитного ракетного комплекса сбил в воздухе над населенными пунктами Токмак в Запорожье и Сватово в Харьковской области две украинские тактические ракеты "Точка-У".

Всего с начала специальной военной операции, по данным Минобороны РФ уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотника, 269 комплексов ПВО, 2576 танков и других боевых бронемашин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2392 военных автомобиля украинской армии.

Во вторник наше оборонное ведомство распространило видеокадры брошенной украинскими военными базы хранения и ремонта техники противовоздушной обороны. Такие объекты российские военнослужащие в ходе наступления встречали не раз. Противник, как правило, покидает их в большой спешке, даже не заботясь о том, чтобы вывезти оттуда боевой арсенал или привести его в негодность. Лишь изредка какие-то помещения националисты пытаются минировать.

Что касается этой брошенной противником базы, то, по словам начальника автомобильной службы по имени Владимир, там осталось около 100 единиц различной украинской техники. "Это "Тунгуска", "Шилка", радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники. В ходе проведения технической разведки выявлено большое количество боеприпасов", - сказал офицер.