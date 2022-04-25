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25 апреля

Росгвардия помогла отбить атаку танков ВСУ в Харьковской области

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Усиленная группа росгвардейцев смогла отбить атаку прорывающегося противника. Это произошло в одном из поселений Харьковской области. Несколько отрядов ВСУ, включая пехоту и 8 танков пытались вырваться из поселения, но встретили достойный отпор Росгвардии.

Сначала росгвардейцы смогли разделить группу противника, а затем обойти с фланга и уничтожить его бронетехнику.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий группа спецназа Росгвардии обнаружила в лесном массиве два БТР противника, по которым был открыт огонь из ПТУР. Атака ВСУ была отбита, противник понес значительные потери и отступил", - добавили в ведомстве.

Информацию предоставили РИА новости.

Оружие,Росгвардия,
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