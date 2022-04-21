Украинские войска ударили «Точкой-У» по птицефабрике в Запорожской области

Военные силы Украины ударили ракетным комплексом «Точка У» в частную птицефабрику в городе Токмак Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

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«Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области», — рассказали в ведомстве.

Министерство обороны РФ отмечает, что это не первый случай ракетного удара со стороны Украины. Представители ведомства подчеркнули, что случившееся — преступление, так как подобные действия подвергают опасности местных жителей.