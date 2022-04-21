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19 минут назад

Украинские войска ударили «Точкой-У» по птицефабрике в Запорожской области

Елена Прошина

Военные силы Украины ударили ракетным комплексом «Точка У» в частную птицефабрику в городе Токмак Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

Украинские войска ударили «Точкой-У» по птицефабрике в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области», — рассказали в ведомстве.

Министерство обороны РФ отмечает, что это не первый случай ракетного удара со стороны Украины. Представители ведомства подчеркнули, что случившееся — преступление, так как подобные действия подвергают опасности местных жителей.

В сообщении уточняется, что в связи с этим событием были разрушены здания, нанесен ущерб жилым домам, несколько машин сгорели.

Оружие,Армия,Минобороны России,
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