Пентагон: Украина получила военную помощь в виде самолетов, но не от США

Украина с начала спецоперации получала от других стран самолеты и детали для ремонта поврежденных воздушных суден. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Фото: Liu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Liu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Он не уточнил, какие именно страны поставляли самолеты.

«Они (Вооруженные силы Украины) получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, чтобы помочь сохранить больше самолетов в воздухе», - сказал Кирби на брифинге.

При этом он акцентировал внимание на том, что Вашингтон не предоставлял Киеву самолеты, а только передавал отдельные запчасти.