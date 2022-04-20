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1 час назад

Пентагон: Украина получила военную помощь в виде самолетов, но не от США

ТК «Звезда»

Украина с начала спецоперации получала от других стран самолеты и детали для ремонта поврежденных воздушных суден. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон: Украина получила военную помощь в виде самолетов, но не от США
Фото: Liu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look PressLiu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Он не уточнил, какие именно страны поставляли самолеты.

«Они (Вооруженные силы Украины) получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, чтобы помочь сохранить больше самолетов в воздухе», - сказал Кирби на брифинге.

При этом он акцентировал внимание на том, что Вашингтон не предоставлял Киеву самолеты, а только передавал отдельные запчасти.

Ранее в Пентагоне анонсировали поставку на Украину в качестве военной помощи, среди прочего, 11 вертолетов Ми-17 российского и советского производства.

Оружие,Джон Кирби,Пентагон,
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