Пентагон заявил об отправке вооружения в большую «черную дыру» на Украине

У Вашингтона нет возможности до конца отследить, куда попадает отправленное Киеву вооружение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
По информации собеседника телеканала, у США есть немного способов узнать, куда именно направляют значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения на территории Украины.
«Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени у вас почти нет понимания, где находится вооружение», — сообщил представитель Пентагона. Основная угроза заключается в том, что часть оружия «может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать», — отметил источник.
Американские военные не находятся на местах боевых действий, поэтому зависят от информации, предоставляемой Киевом.