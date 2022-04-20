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9 минут назад

Пентагон заявил об отправке вооружения в большую «черную дыру» на Украине

Lenta.ru

У Вашингтона нет возможности до конца отследить, куда попадает отправленное Киеву вооружение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Пентагон заявил об отправке вооружения в большую «черную дыру» на Украине
Фото: ReutersReuters

По информации собеседника телеканала, у США есть немного способов узнать, куда именно направляют значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения на территории Украины.

«Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени у вас почти нет понимания, где находится вооружение», — сообщил представитель Пентагона. Основная угроза заключается в том, что часть оружия «может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать», — отметил источник.

Американские военные не находятся на местах боевых действий, поэтому зависят от информации, предоставляемой Киевом.

Оружие,Армия,Пентагон,
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