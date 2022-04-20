Пентагон заявил об отправке вооружения в большую «черную дыру» на Украине

«Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени у вас почти нет понимания, где находится вооружение», — сообщил представитель Пентагона. Основная угроза заключается в том, что часть оружия «может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать», — отметил источник.