Российские ПВО сбили две ракеты "Точка-У" в Донецкой и Запорожской областях

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" в районах села Донецкое Донецкой области и села Скилеватое Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам генерала, также над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково и Покровское сбиты шесть украинских беспилотников. Конашенков отметил, что всего с начала специальной военной операции было уничтожено 140 самолетов и 496 беспилотников Украины.