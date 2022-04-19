США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США вводит мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить», — сообщила она во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния.

Она призвала остальные страны присоединиться к США вне зависимости от того, изучают ли они космическое пространство или нет.

«Мы полагаем, что это пойдет на пользу всем», — указала Харрис. По ее словам, СШа будут работать с другими государствами, чтобы «установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе».

Американские СМИ при этом уточняли, что правительство США задумалось о моратории под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая уничтожила недействующий космический аппарат «Целина-Д» 15 ноября 2021 года. Министр обороны России Сергея Шойгу тогда заявил, что оставшиеся от уничтоженного аппарата фрагменты не представляют никакой угрозы для космической деятельности.