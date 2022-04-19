В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
41 минуту назад

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Елена Прошина

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США вводит мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
Фото: ReutersReuters

«Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить», — сообщила она во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния.

Она призвала остальные страны присоединиться к США вне зависимости от того, изучают ли они космическое пространство или нет.

«Мы полагаем, что это пойдет на пользу всем», — указала Харрис. По ее словам, СШа будут работать с другими государствами, чтобы «установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе».

Американские СМИ при этом уточняли, что правительство США задумалось о моратории под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая уничтожила недействующий космический аппарат «Целина-Д» 15 ноября 2021 года. Министр обороны России Сергея Шойгу тогда заявил, что оставшиеся от уничтоженного аппарата фрагменты не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен в ноябре 2021 года сообщил, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников.

Оружие,Армия,Энтони Блинкен,Сергей Шойгу,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители