Вечером 14 апреля при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных в результате пожара от детонации боезапаса, затонул ракетный крейсер «Москва». Экипаж корабля был эвакуирован. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» - флагман и крупнейший боевой корабль Черноморского флота. Он был введен в строй в 1983 году под названием «Слава».
Свое нынешнее название «Москва» корабль получил в 1996 году. «Москва» - головной представитель проекта 1164 «Атлант», по которому также были построены крейсера «Маршал Устинов» и «Варяг». Еще один корабль этого типа, «Украина», так и не был достроен. Крейсера проекта 1164 «Атлант» входят в число крупнейших кораблей ВМФ России - водоизмещение одного такого корабля превышает 11 тыс., каждый из них оснащен, в частности, 16 пусковыми установками противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», а также зенитным ракетным комплексом С-300Ф «Форт».
В августе-сентябре 2008 года гвардейский ракетный крейсер «Москва» в составе группировки кораблей Черноморского флота принял участие в проведении миротворческой операции на территории Южной Осетии, направленной на принуждение грузинских властей к миру.
С сентября 2015 года по январь 2016 года крейсер «Москва» выполнял задачи в восточной части Средиземного моря, осуществляя противовоздушное прикрытие с морского направления авиабазы российских ВКС Хмеймим (Сирийская Арабская Республика).
В мае 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина гвардейский ракетный крейсер «Москва» был награжден орденом Нахимова. Об этом сообщает РИА Новости.