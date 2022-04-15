Вечером 14 апреля при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных в результате пожара от детонации боезапаса, затонул ракетный крейсер «Москва». Экипаж корабля был эвакуирован. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

1/14 Министр обороны США Ф. Карлуччи, министр обороны СССР генерал армии Д.Т. Язов и другие официальные лица во время посещения ракетного крейсера, 1988 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/14 Советский крейсер «Слава» на рейде у берегов Мальты, 1989 год Фото: РИА Новости 3/14 Гвардейский ракетный крейсер "Москва" прибыл в Севастополь, 1999 год Фото: ТАСС 4/14 Мэр Москвы Юрий Лужков во время празднования Дня военно-морского флота на ракетном крейсере "Москва" в Севастополе, 1999 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/14 Владимир Путин и Леонид Кучма по завершении встречи с моряками на флагмане Черноморского флота России - гвардейском ракетном крейсере "Москва" сфотографировались с ее участниками. Оба президента принимали участие в совместных торжественных мероприятиях по случаю праздника российского флота, 2001 год Фото: ТАСС 6/14 Председатель Госдумы РФ Геннадий Селезнев во время посещения гвардейского ракетного крейсера "Москва", 2002 год Фото: ТАСС 7/14 Флагманский корабль Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" (бывший "Слава") в Севастополе, 2006 год Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/14 Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", 2007 год Фото: ТАСС 9/14 Ракетный гвардейский крейсер "Москва" и боевые машины морской пехоты БТР-80 во время военных учений "Кавказ 2012" в Черном море Фото: ТАСС 10/14 Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра вооружения на борту ракетного крейсера "Москва", 2013 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/14 Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси во время посещения гвардейского ракетного крейсера "Москва" Черноморского флота РФ, 2014 год Фото: ТАСС 12/14 Гвардейский ракетный крейсер "Москва", учебный корабль "Перекоп" и большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ встают в строй в преддверии Дня Военно-Морского Флота РФ в Севастопольской бухте, 2017 год Фото: ТАСС 13/14 Ракетный крейсер "Москва" в бухте Севастополя, 2019 год Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/14 Женщины на набережной в Севастополе. На втором плане – российский гвардейский ракетный крейсер "Москва", головной корабль проекта 1164 "Атлант" Черноморского флота ВМФ России, 2021 год Фото: РИА Новости

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» - флагман и крупнейший боевой корабль Черноморского флота. Он был введен в строй в 1983 году под названием «Слава».

В 1989 году крейсер участвовал в саммите на Мальте между советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим. «Слава» использовался советской делегацией, в то время как делегация США спала на борту авианосца «Белкнап».

Свое нынешнее название «Москва» корабль получил в 1996 году. «Москва» - головной представитель проекта 1164 «Атлант», по которому также были построены крейсера «Маршал Устинов» и «Варяг». Еще один корабль этого типа, «Украина», так и не был достроен. Крейсера проекта 1164 «Атлант» входят в число крупнейших кораблей ВМФ России - водоизмещение одного такого корабля превышает 11 тыс., каждый из них оснащен, в частности, 16 пусковыми установками противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», а также зенитным ракетным комплексом С-300Ф «Форт».

В августе-сентябре 2008 года гвардейский ракетный крейсер «Москва» в составе группировки кораблей Черноморского флота принял участие в проведении миротворческой операции на территории Южной Осетии, направленной на принуждение грузинских властей к миру.

С сентября 2015 года по январь 2016 года крейсер «Москва» выполнял задачи в восточной части Средиземного моря, осуществляя противовоздушное прикрытие с морского направления авиабазы российских ВКС Хмеймим (Сирийская Арабская Республика).