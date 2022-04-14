На украинской границе замечены чешские клоны "Градов" RM-70.
ТГ-канал "Военное обозрение" опубликовал кадры доставки чешских СЗО RM-70 по железной дороге. Видео было снято где-то на украинской границе. По неофициальным данным, Чехия передала Киеву партию из 20 машин, хранившихся до этого на складах.
Система RM-70, являющаяся копией "Града", выпускалась в ЧССР в 1970-х годах. Также находится на вооружении, Словакии и Польши. С 1983 года РСЗО стали устанавливать на шасси автомобиля повышенной проходимости "Tatra" 815.
Напомним, ранее появлялись сообщения о передаче Чехией Украине 90 немодернизированных танков Т-72 и БМП.