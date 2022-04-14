ТГ-канал "Военное обозрение" опубликовал кадры доставки чешских СЗО RM-70 по железной дороге. Видео было снято где-то на украинской границе. По неофициальным данным, Чехия передала Киеву партию из 20 машин, хранившихся до этого на складах.