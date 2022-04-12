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19 часов назад

В Харьковской области захватили британский бронетранспортер

Lenta.ru

Российские военные захватили бронетранспортер (БТР) британского производства AT105 Saxon в Харьковской области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В Харьковской области захватили британский бронетранспортер
Фото: ВикипедияВикипедия

В 2014 году Минобороны Украины закупило 75 британских машин. В 2015 году первую партию бронетранспортеров передали заказчику. Saxon используют в качестве командно-штабных и эвакуационных автомобилей.

Бронетранспортер Saxon разработали в 1970-х годах на базе полицейского бронеавтомобиля AT104. В основе БТР лежит грузовой автомобиль Bedfort MK. Машина получила стальную броню, которая обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия.

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Ранее журналистка Sky News Дебора Хайнс назвала модели бронетехники, которую Британия решила поставить Украине. Британская сторона передаст бронемашины Mastiff, Wolfhound и Husky TSV.

В марте глава Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Себастьян Хвалек сообщил, что в 2022 году польские военные могут получить первую партию боевых машин пехоты Borsuk.

Оружие,Армия,
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