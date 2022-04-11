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58 минут назад

Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе

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Российские Вооруженные силы сбили украинский истребитель Су-27. Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил», — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее министерство обороны опубликовало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом беспилотного летательного аппарата.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Оружие,Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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