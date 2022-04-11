Украинский беспилотник сбили над Крымом

На севере Крыма сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Это произошло в районе поселка Таврический Красноперекопского района, сообщает в понедельник, 11 апреля, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Уточняется, что при падении беспилотника был поврежден дом, на месте происшествия работают представители силовых ведомств. Пострадавших нет.

4 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Северодонецка. Помимо этого, ВКС России за сутки уничтожили 17 военных объектов Украины, в том числе два узла связи, два командных пункта и хранилища боеприпасов, а также 11 точек сосредоточения украинских солдат.