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1 час назад

Украинский беспилотник сбили над Крымом

Вечерняя Москваиещё 1

На севере Крыма сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Это произошло в районе поселка Таврический Красноперекопского района, сообщает в понедельник, 11 апреля, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Украинский беспилотник сбили над Крымом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник, — рассказал агентству источник.

Уточняется, что при падении беспилотника был поврежден дом, на месте происшествия работают представители силовых ведомств. Пострадавших нет.

4 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Северодонецка. Помимо этого, ВКС России за сутки уничтожили 17 военных объектов Украины, в том числе два узла связи, два командных пункта и хранилища боеприпасов, а также 11 точек сосредоточения украинских солдат.

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