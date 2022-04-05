Россия обратилась к США с призывом по поводу оружия

Россия обратилась к США с призывом отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и АТР. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комиссии ООН по разоружению, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что Пентагон все еще намерен реализовать решение по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от таких планов», — добавил Полянский.
При этом он указал, что будущее моратория России на размещение РСМД будет определяться с учетом масштабов наращивания сил на западных границах России и от состояния армии и вооружения Украины. Полянский подчеркнул, что объявленный РФ мораторий на развертывание РСМД все еще в силе.
Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН заявил, что исключает возможность ядерного удара по территории Украины со стороны России.
Ранее Дмитрий Полянский прокомментировал отказ Великобритании проводить заседание Совета Безопасности ООН по произошедшему в городе Буча на Украине. Он заявил, что Лондон своим решением скомпрометировал свое председательство в СБ ООН.