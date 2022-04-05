Россия обратилась к США с призывом по поводу оружия

Россия обратилась к США с призывом отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и АТР. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комиссии ООН по разоружению, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Он напомнил, что Пентагон все еще намерен реализовать решение по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от таких планов», — добавил Полянский.

При этом он указал, что будущее моратория России на размещение РСМД будет определяться с учетом масштабов наращивания сил на западных границах России и от состояния армии и вооружения Украины. Полянский подчеркнул, что объявленный РФ мораторий на развертывание РСМД все еще в силе.

Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН заявил, что исключает возможность ядерного удара по территории Украины со стороны России.