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49 минут назад

КНДР пригрозила применить ядерное оружие против Южной Кореи

Елена Прошина

Сестра лидера КНДР и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о возможности применения ядерного оружия против Южной Кореи, если Сеул решится на «военную конфронтацию». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР пригрозила применить ядерное оружие против Южной Кореи
Фото: ReutersReuters

По ее словам, если Южная Корея применит военную агрессию к КНДР, то боевые силы Северной Кореи «неизбежно будут должны выполнить свой долг». Ким Е Чжон добавила, что министр обороны Южной Кореи совершил «очень большую ошибку», упомянув о возможности совершения превентивного удара против КНДР.

При этом Ким Е Чжон подчеркнула, что власти КНДР не хотят вступать в войну с Южной Кореей и не считают государство своим врагом. Южная Корея не будет рассматриваться целью нападения, если ее армия не предпримет никаких военных действий против КНДР, отметила она.

Ранее сообщалось, что Ким Е Чжон обратилась к властям Южной Кореи с требованием проявить уважение к КНДР и «вести себя справедливо». Она указала, что только в таком случае оба государства смогут наладить бесконфликтное общение. При этом Пхеньян положительно высказался о предложении Сеула официально провозгласить окончание войны.

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