КНДР пригрозила применить ядерное оружие против Южной Кореи

Сестра лидера КНДР и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о возможности применения ядерного оружия против Южной Кореи, если Сеул решится на «военную конфронтацию». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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По ее словам, если Южная Корея применит военную агрессию к КНДР, то боевые силы Северной Кореи «неизбежно будут должны выполнить свой долг». Ким Е Чжон добавила, что министр обороны Южной Кореи совершил «очень большую ошибку», упомянув о возможности совершения превентивного удара против КНДР.

При этом Ким Е Чжон подчеркнула, что власти КНДР не хотят вступать в войну с Южной Кореей и не считают государство своим врагом. Южная Корея не будет рассматриваться целью нападения, если ее армия не предпримет никаких военных действий против КНДР, отметила она.