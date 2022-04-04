Россия спустит на воду две «черных дыры»

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12 часов назад

Спуски подлодок "Можайск" и "Якутск" на воду намечены на 2023 и 2024 годы соответственно

ТАССиещё 2

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Спуски дизель-электрических подводных лодок "Можайск" и "Якутск" на воду намечены на 2023 и 2024 годы соответственно. Об этом говорится в материале газеты "Красная звезда" (газета Вооруженных сил РФ).

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продолжая строительство субмарин для Тихоокеанского флота, адмиралтейские корабелы проводят подготовку к стыковке блок-модулей на пятой подводной лодке "Можайск". На шестой подводной лодке тихоокеанской серии "Якутск" идут работы по формированию корпусных конструкций. Их спуски намечены на 2023 и 2024 годы соответственно", - говорится в материале.

Серия из шести подлодок проекта 636.3 строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота России (ТОФ). Подлодки проекта 636.3 разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". Контракт на постройку шести лодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года.

Первая субмарина ("Петропавловск-Камчатский") передана заказчику в декабре 2019 года, вторая ("Волхов") вошла в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ 24 октября 2020 года. Третья подлодка серии ("Магадан") передана в состав ВМФ России в октябре 2021 года, четвертая ("Уфа") спущена на воду в конце марта этого года.

Оружие,Армия,Строительство,Адмиралтейские верфи,ЦКБ "Рубин",
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