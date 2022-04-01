Советские танки и бронетехнику восстановили в Афганистане

Позорно покинув Афганистан, американские войска бросили в этой стране тысячи единиц различной военной и вспомогательной техники. Речь идет о бронеавтомобилях Humvee, защищенных от мин и фугасов International MaxxPro, бронетранспортерах M1117 и других.

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В то же время такие страны как США, Канада, Дания, применяли в ходе боевых действий М1А1 Abrams, Leopard C2, Leopard-2А5, Leopard-2А6, но все танки были в разное время эвакуированы. Не поставлялись они и войскам кабульского режима.

Подразделения правительственных войск длительное время эксплуатировали боевые машины, оставшиеся после вывода Советского ограниченного контингента. Однако со временем большая часть из них под давлением натовского командования оказалась на гигантских свалках старой военной техники, появившихся в разных районах страны.

Некоторые полевые командиры не спешили избавляться от Т-55, Т-62 и БМП-1 и БМП-2, хранили их, что называется, на всякий случай.

В настоящее время движение "Талибан" (запрещенная в РФ организация) пытается воссоздать собственную армию и, судя по всему, наряду с захваченными американскими образцами приняло решение возвратить в строй сохранившиеся в удовлетворительном состоянии старые танки, реактивные системы залпового огня и гусеничные бронемашины.

Интересно, что в недавно размещенном видеоролике продемонстрирована очень редкая для современного Афганистана боевая разведывательная машина БРМ-1К.

От обычной БМП-1 она отличается тем, что на нее установили двухместную башню, также вооруженную 73-мм пушкой 2А28 "Гром" и 7,62-мм пулеметом ПКТ.