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9 часов назад

Бойцы ДНР и ЛНР используют в боях огнеметную систему "Солнцепек"

Российская Газета

Судя по телевизионным репортажам о ходе специальной военной операции, мощное оружие против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов применяет не только Российская армия, но и подразделения Донецкой и Луганской народных республик. Был показан видеосюжет, в котором бойцы ДНР и ЛНР использовали в боях на донецком направлении тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".

Бойцы ДНР и ЛНР используют в боях огнеметную систему "Солнцепек"
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

На этих кадрах был запечатлен стоящий на открытой местности боевой гусеничный комплекс, производящий мощный залп по позициям националистов. Картина чем-то напоминала стрельбу реактивной системы залпового огня. Но выглядело все куда внушительнее.

Видео дня

В свое время ТОС-1А разработали для огневой поддержки пехоты и танков, а также для поражения живой силы противника и его хорошо оборудованных позиций. А еще чтобы выводить из строя вражескую легкобронированную технику и транспортные средства.

Заметим, что столь грозное оружие в украинских городах и селах наши военные, луганские и донецкие подразделения не применяют. При массированном ударе "Солнцепеком" неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном снаряжении наносят такой масштабный урон, что трудно исключить попадание под огненный вал гражданского населения. Поэтому ТОС-1А, как правило, пускают в ход, только когда необходимо обстрелять полевые позиции ВСУ и нацбатов. Таких, как известно, много в украинских укрепрайонах напротив Донецка.

В нашей армии тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" стоят на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты. "Солнцепек" - более современная система, разработанная на шасси танка Т-72. Она действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.

Известно, что в Сирии тяжелую огнеметную систему ТОС-1А активно использовали правительственные войска Дамаска. С ее помощью они уничтожали лагеря подготовки международных террористов, их позиции, склады и технику.

Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", как правило, пускают в ход, когда необходимо обстрелять полевые позиции ВСУ и нацбатов

В состав "Солнцепека" входят боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-1 и неуправляемые реактивные снаряды. Они способны в том числе разрушать объемным взрывом хорошо укрепленные в инженерном отношении вражеские позиции.

В прошлом году Вооруженные силы России начали получать еще более совершенные тяжелые огнеметные системы нового поколения ТОС-2 "Тосочка". В августе 2021 года на форуме "Армия" Минобороны России заключило контракт на изготовление и поставку такого оружия. По словам министра обороны Сергея Шойгу, "данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях".

А вот как объяснил отличие "Тосочки" от ТОС-1 и ТОС-1А глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Эта система поставлена на колесные шасси, и ей не нужна транспортно-заряжающая машина. Снаряды в пусковую установку загружаются при помощи крана-манипулятора, расположенного непосредственно на боевой машине. Это добавляет системе универсальности и автономности. Машина также оборудована системами радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия", - сказал руководитель "Ростеха".

Оружие,Армия,Биологическое оружие,Война в Сирии ,Сергей Чемезов,Сергей Шойгу,Минобороны России,Ростех,
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