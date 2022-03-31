В НАТО назвали сроки поставки оружия на Украину

Страны НАТО будут поставлять оружие на Украину столько, сколько понадобится. Об этом 31 марта в ходе брифинга заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
«Нам нужно продолжать поставлять вооружения Украине столько, сколько понадобится, потому что Украина борется за наши ценности, свободу и демократию», — сказал он, представляя в Брюсселе ежегодный доклад по безопасности за 2021 год.
Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО. Министр отметил, что после распада СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.
Ранее, 24 марта, в НАТО сообщили, что создадут дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Отмечалось, что такой шаг предпринимают в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.