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35 минут назад

Украина попросила у США российские самолеты

Украина попросила у США предоставить ей в качестве военной помощи российские самолеты. Речь идет о штурмовиках Су-25.

Украина попросила у США российские самолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В список также вошли боевые самолеты, в частности речь идет о Су-25, российском штурмовике, похожем на американский A-10 Warthog», — передает CNN, рассказывая о визите в США украинской делегации и перечне просьб, с которыми Киев обратился к Вашингтону. Просят, кстати, не только самолеты, но и ударные дроны, артиллерию, ЗРК, ПТУР, противокорабельные ракеты.

Украина обратилась за помощью к западным странам, в частности к США, в связи с тем, что с конца февраля на ее территории Россия проводит спецоперацию. Цель спецоперации — освобождение Донбасса, разгром ВСУ и нацбатальонов. На данный момент, почти полностью освобождена территория ЛНР и значительная часть ДНР. Сейчас идут бои за Мариуполь.

Оружие,Армия,
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