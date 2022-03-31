Украина попросила у США российские самолеты

«В список также вошли боевые самолеты, в частности речь идет о Су-25, российском штурмовике, похожем на американский A-10 Warthog», — передает CNN, рассказывая о визите в США украинской делегации и перечне просьб, с которыми Киев обратился к Вашингтону. Просят, кстати, не только самолеты, но и ударные дроны, артиллерию, ЗРК, ПТУР, противокорабельные ракеты.

Украина обратилась за помощью к западным странам, в частности к США, в связи с тем, что с конца февраля на ее территории Россия проводит спецоперацию. Цель спецоперации — освобождение Донбасса, разгром ВСУ и нацбатальонов. На данный момент, почти полностью освобождена территория ЛНР и значительная часть ДНР. Сейчас идут бои за Мариуполь.