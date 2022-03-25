Минобороны Японии предупредило о дальности ракет КНДР

Испытанная КНДР 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории США, включая Восточное побережье. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.