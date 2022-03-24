ВКС России получили еще два Су-57 с начала года

Воздушно-космические силы (ВКС) России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Два Су-57 переданы ВКС РФ с начала года. Оба самолета перелетели с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода в летные центры ВКС. Один — в Ахтубинск, второй — в Липецк», — сказал собеседник.

Теперь у ВКС три Су-57, первый из которых поступил в ноябре 2020 года в летно-испытательный центр в Ахтубинске.