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1 час назад

ВКС России получили еще два Су-57 с начала года

Lenta.ruLenta.ru

Воздушно-космические силы (ВКС) России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

ВКС России получили еще два Су-57 с начала года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Два Су-57 переданы ВКС РФ с начала года. Оба самолета перелетели с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода в летные центры ВКС. Один — в Ахтубинск, второй — в Липецк», — сказал собеседник.

Теперь у ВКС три Су-57, первый из которых поступил в ноябре 2020 года в летно-испытательный центр в Ахтубинске.

Ранее в феврале сообщалось, что российские истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять беспилотными летательными аппаратами, в частности, С-70 «Охотник», который является ведомым самолета Су-57. Су-30СМ2 будут не только получать информацию с беспилотников, но и управлять ими в бою.

Оружие,Армия,
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