Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400

Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, в котором говорилось о предложении США передать системы ПВО С-400, купленные у России, войскам Украины. Публикация вызвала активный отклик у читателей, сообщает РИА Новости.

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Ранее о соответствующем предложении американского правительства сообщило агентство Рейтер. США в настоящий момент по всему миру ищут зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, чтобы передать их Украине.

У Турции выработалась четкая позиция по конфликту вокруг Украины. Лидер государства Тайип Эрдоган заявил, что не хочет подвергать рискам отношения ни с Россией, ни с Украиной. Он неоднократно заявлял, что желает прекращения конфликта дипломатическим путем.

Материал о предложении США вызвал активный отклик читателей в комментариях.

Как указал пользователь под ником Сердар, предоставить Украине С-300 может Греция. Читатель Умут сыронизировал, что США могут передать украинской армии F-35. Пользователь Алпер заявил, что если США хочет добровольной передачи С-400, то им следует предоставить Турции «500 ядерных боеголовок» взамен.