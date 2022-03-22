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15 минут назад

Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400

Елена Прошина

Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, в котором говорилось о предложении США передать системы ПВО С-400, купленные у России, войскам Украины. Публикация вызвала активный отклик у читателей, сообщает РИА Новости.

Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о соответствующем предложении американского правительства сообщило агентство Рейтер. США в настоящий момент по всему миру ищут зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, чтобы передать их Украине.

У Турции выработалась четкая позиция по конфликту вокруг Украины. Лидер государства Тайип Эрдоган заявил, что не хочет подвергать рискам отношения ни с Россией, ни с Украиной. Он неоднократно заявлял, что желает прекращения конфликта дипломатическим путем.

Материал о предложении США вызвал активный отклик читателей в комментариях.

Как указал пользователь под ником Сердар, предоставить Украине С-300 может Греция. Читатель Умут сыронизировал, что США могут передать украинской армии F-35. Пользователь Алпер заявил, что если США хочет добровольной передачи С-400, то им следует предоставить Турции «500 ядерных боеголовок» взамен.

«С-400 важнее F-35. США знают это. Вы можете защитить свою страну не самолетами, а средствами противовоздушной обороны. Смотрите, Украина не смогла и одного самолета поднять в воздух, потому что у нее нет системы ПВО», — отметил «Из Дюздже».

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