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15 часов назад

США осудили новый запуск ракеты со стороны Северной Кореи

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Соединённые Штаты осуждают новый запуск ракеты КНДР. Об этом говорится заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

США осудили новый запуск ракеты со стороны Северной Кореи
Фото: EPAEPA

«Мы осведомлены о запуске КНДР баллистической ракеты. Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР к тому, чтобы воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что инцидент не создал угрозу для американских военнослужащих и территории США.

Ранее стало известно, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда.

Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Республики Корея, выпущенный Северной Кореей снаряд вышел из строя вскоре после запуска.

Оружие,В мире,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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