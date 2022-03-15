В Англии оценили «леденящие душу» кадры с ракетой «Циркон»

Британское издание The Sun оценило кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». В статье их описали как «леденящие душу».

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Издание оценило ролик с декабрьским пуском ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море, который показали лишь в начале марта. В издании предполагают, что он был «придержан» с целью вызвать психологический шок у Запада.

В The Sun отметили, что «Циркон» поступит на вооружение уже в 2022 году. Максимальная скорость ракеты достигает девяти скоростей звука. Ими планируют вооружать надводные и подводные корабли.