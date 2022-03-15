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3 часа назад

В Англии оценили «леденящие душу» кадры с ракетой «Циркон»

Lenta.ruLenta.ru

Британское издание The Sun оценило кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». В статье их описали как «леденящие душу».

В Англии оценили «леденящие душу» кадры с ракетой «Циркон»
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Издание оценило ролик с декабрьским пуском ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море, который показали лишь в начале марта. В издании предполагают, что он был «придержан» с целью вызвать психологический шок у Запада.

В The Sun отметили, что «Циркон» поступит на вооружение уже в 2022 году. Максимальная скорость ракеты достигает девяти скоростей звука. Ими планируют вооружать надводные и подводные корабли.

В конце февраля командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан первого ранга Игорь Крохмаль рассказал, что дальность полета гиперзвуковой ракеты надводного базирования «Циркон» составляет 1500 километров. Крохмаль подчеркнул, что внешность ракеты засекречена, длина «Циркона» составляет около девяти метров, а диаметр — 60 сантиметров.

Оружие,Армия,
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