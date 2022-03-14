Немецкие «Геркулесы» получат защиту от ракет

Военно-воздушные силы Германии модернизируют военно-транспортные самолеты Lockheed C-130J-30 Hercules («Геркулес»). Самолеты получат систему, которая защитит самолеты от ракет. Об этом сообщает Airforce Technology.

Фото: Википедия Википедия

Шесть немецких самолетов получат систему AN/AAR-60 Missile Launch Detection Sensors (MILDS) Block 2, разработанную компанией Hensoldt. Оборудование установят на военно-транспортные C-130J-30 и самолеты-заправщики KC-130J.

Всего производитель поставит 30 датчиков для самолетов и пять устройств для испытаний. Поставки завершат до января 2023 года. Интеграцию MILDS Block 2 в самолеты американского производства обеспечит компания Terma.

Пассивные датчики MILDS позволяют обнаруживать приближающиеся зенитные ракеты и передавать информацию о направлении полета боеприпаса. Также система может автоматически выставлять помехи.