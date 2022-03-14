ВС РФ начали передачу трофейной украинской техники ЛНР и ДНР

Российские военные в ходе спецоперации передают трофейную украинскую технику ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

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"Трофейная техника и вооружение ВСУ, украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны, которая была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции, передается Вооруженными силами Российской Федерации подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами после проверки ее технического состояния и восстановления передается подразделениям республик.