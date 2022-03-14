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3 часа назад

ВС РФ начали передачу трофейной украинской техники ЛНР и ДНР

ТАССТАССиещё 5

Российские военные в ходе спецоперации передают трофейную украинскую технику ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

ВС РФ начали передачу трофейной украинской техники ЛНР и ДНР
Фото: ТАССТАСС

"Трофейная техника и вооружение ВСУ, украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны, которая была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции, передается Вооруженными силами Российской Федерации подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами после проверки ее технического состояния и восстановления передается подразделениям республик.

В Минобороны напомнили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России захватили большое количество трофейной военной техники Вооруженных сил Украины. Переданная личному составу подразделений ЛНР и ДНР трофейная техника и вооружения будут использованы для освобождения их территорий, отметили в Минобороны России.

Верховный суд,Минобороны России,
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