ВС РФ начали передачу трофейной украинской техники ЛНР и ДНР

Российские военные в ходе спецоперации передают трофейную украинскую технику ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Трофейная техника и вооружение ВСУ, украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны, которая была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции, передается Вооруженными силами Российской Федерации подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами после проверки ее технического состояния и восстановления передается подразделениям республик.
В Минобороны напомнили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России захватили большое количество трофейной военной техники Вооруженных сил Украины. Переданная личному составу подразделений ЛНР и ДНР трофейная техника и вооружения будут использованы для освобождения их территорий, отметили в Минобороны России.