КНДР готовится к новому запуску баллистических ракет

ША и Южная Корея обнаружили признаки подготовки КНДР к испытанию системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) уже на этой неделе. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap, ссылаясь на анонимные источники.

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"Хотя мы не можем точно сказать, когда будет произведен запуск ракеты, мы внимательно следим за этой возможностью", - сообщил агентству на условиях анонимности правительственный источник.

По словам наблюдателей, если Пхеньян решится провести новый запуск, то он может запустить ракету с транспортно-пусковой установки на аэродроме Сунан, где проходили два предыдущих испытания.