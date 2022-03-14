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5 часов назад

КНДР готовится к новому запуску баллистических ракет

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 5

ША и Южная Корея обнаружили признаки подготовки КНДР к испытанию системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) уже на этой неделе. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap, ссылаясь на анонимные источники.

КНДР готовится к новому запуску баллистических ракет
Фото: ReutersReuters

"Хотя мы не можем точно сказать, когда будет произведен запуск ракеты, мы внимательно следим за этой возможностью", - сообщил агентству на условиях анонимности правительственный источник.

По словам наблюдателей, если Пхеньян решится провести новый запуск, то он может запустить ракету с транспортно-пусковой установки на аэродроме Сунан, где проходили два предыдущих испытания.

Ли Чон Чжу, пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея ранее призвала КНДР вернуться на "путь диалога и сотрудничества".

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