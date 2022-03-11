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12 часов назад

Путин одобрил передачу трофейных танков и Javelin войскам ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать трофейную технику западного производства и оружие, в том числе танки и комплексы Javelin, в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Путин одобрил передачу трофейных Javelin войскам ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил глава государства, он готов принять соответствующие решения, которые от него требуются.

«Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи», — подчеркнул президент России.

Ранее стало известно, что Путин согласился с предложением привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока. Кроме того, он поручил Шойгу подготовить отдельный доклад по поводу усиления западных рубежей РФ в связи с действиями НАТО.

Оружие,Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,НАТО,
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