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35 минут назад

США заявили об испытаниях межконтинентальной ракеты в КНДР

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

В США заявили, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

США заявили об испытаниях межконтинентальной ракеты в КНДР
Фото: ReutersReuters

Собеседник телеканала назвал произошедшее в КНДР «серьезной эскалацией» и отметил, что Вашингтон «решительно осуждает» Пхеньян за эти испытания. По мнению американского чиновника, испытания, замаскированные под космические, на самом деле проводились с целью оценить новую систему перед проведением тестов на дальность в будущем.

Уточняется, что Соединенные Штаты активизировали деятельность по наблюдению и разведке в Желтом море. Также власти отдали приказ о повышении готовности сил противоракетной обороны в регионе. Источник телеканала добавил, что в пятницу, 11 марта, Минфин США объявит о новых мерах против КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космодром Сохэ и распорядился модернизировать его. По данным агентства Yonhap, в будущем космический аэродром планируется использовать для запуска ракет с многоцелевыми спутниками, в том числе с военными разведывательными спутниками.

5 марта КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.

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