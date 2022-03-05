Словакия отказалась помогать Украине с самолетами

Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны страны Мартину Коваль-Какашчикову.

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Так она прокомментировала соответствующие публикации в СМИ.

«Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать [другой стране] такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», - сообщила представитель военного ведомства Словакии.

Ранее в ВМС Украины выступили с утверждением, что Болгария, Польша и Словакия якобы передадут ей 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС намерен в рамках военной помощи Киеву предоставить среди прочего боевые самолеты.

Передать свои самолеты Украине также отказались власти Польши и Болгарии.