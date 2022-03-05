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33 минуты назад

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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Объединенный комитет начальников штабов Республики Кореи зарегистрировал пуск некоего снаряда в сторону Японского моря. Произвела испытательный запуск, согласно сообщению, Северная Корея.

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Фото: Kcna ZUMAPRESS.com GloballookpressKcna ZUMAPRESS.com Globallookpress

В настоящее время, как сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию, идет анализ сведений о дальности и скорости полета неизвестного объекта.

Это испытание боевой техники стало уже девятым для КНДР в 2022 году. Ранее, 5 и 11 января северокорейские вооруженные силы проводили пуски гиперзвуковых ракет, а 14 января - двух баллистических ракет малой дальности. Далее, 25 января, последовало испытание двух крылатых ракет большой дальности. Еще два пуска баллистических ракет КНДР состоялись 30 января и 27 февраля.

Оружие,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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