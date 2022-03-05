КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

В настоящее время, как сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию, идет анализ сведений о дальности и скорости полета неизвестного объекта.

Это испытание боевой техники стало уже девятым для КНДР в 2022 году. Ранее, 5 и 11 января северокорейские вооруженные силы проводили пуски гиперзвуковых ракет, а 14 января - двух баллистических ракет малой дальности. Далее, 25 января, последовало испытание двух крылатых ракет большой дальности. Еще два пуска баллистических ракет КНДР состоялись 30 января и 27 февраля.