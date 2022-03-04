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1 час назад

Украина затопила флагман собственных ВМС

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины сообщил на своей странице в Facebook, что ВМС страны решили затопить в порту Николаева собственный флагман, фрегат «Гетман Сагайдачный».

Украина затопила флагман собственных ВМС
Фото: ReutersReuters

«Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева», — сказано в сообщении.

В ведомстве данный шаг сопроводили словами «так нужно», добавив, что корабль собираются быстро поднять и восстановить после окончания войны с Россией.

Ранее Украина отключила возможность совершать звонки с телефонов мобильной и фиксированной связи на номера в России. Госспецсвязь пояснила, что мера была введена для того, чтобы военнослужащие, проводящие специальную операцию, не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Белоруссию.

Оружие,Армия,Правительство Украины,
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