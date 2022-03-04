Украина затопила флагман собственных ВМС

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины сообщил на своей странице в Facebook , что ВМС страны решили затопить в порту Николаева собственный флагман, фрегат «Гетман Сагайдачный».

В ведомстве данный шаг сопроводили словами «так нужно», добавив, что корабль собираются быстро поднять и восстановить после окончания войны с Россией.

Ранее Украина отключила возможность совершать звонки с телефонов мобильной и фиксированной связи на номера в России. Госспецсвязь пояснила, что мера была введена для того, чтобы военнослужащие, проводящие специальную операцию, не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Белоруссию.