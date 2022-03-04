Германия оценила поставку своего оружия на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение Берлина об отправке оружия Украине было правильным. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF.

Шольц оценил решение о поставке оружия на Украину и назвал его правильным. Он объяснил, что Германия приняла его «в связи с нападением на Украину».

Политик подчеркнул, что никто не считает, что Германия помогла Украине слишком поздно или недостаточно. «Нет, никто так не считает. Могу заверить вас в этом, исходя из многочисленных переговоров», — ответил Шольц на соответствующий вопрос журналиста.

26 февраля стало известно, что Германия отправит оружие на Украину. Страна обещала поставить на Украину 1 тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. При этом еще 24 февраля глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявлял, что ФРГ не планирует отправлять оружие в республику.