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37 минут назад

Германия оценила поставку своего оружия на Украину

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение Берлина об отправке оружия Украине было правильным. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF.

Германия оценила поставку своего оружия на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шольц оценил решение о поставке оружия на Украину и назвал его правильным. Он объяснил, что Германия приняла его «в связи с нападением на Украину».

Политик подчеркнул, что никто не считает, что Германия помогла Украине слишком поздно или недостаточно. «Нет, никто так не считает. Могу заверить вас в этом, исходя из многочисленных переговоров», — ответил Шольц на соответствующий вопрос журналиста.

26 февраля стало известно, что Германия отправит оружие на Украину. Страна обещала поставить на Украину 1 тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. При этом еще 24 февраля глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявлял, что ФРГ не планирует отправлять оружие в республику.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ на это глава Украины Владимир Зеленский ввел на на Украине военное положение и сообщил о разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Оружие,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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