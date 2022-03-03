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26 минут назад

США захотели отнять у РФ часть рынка вооружений путем санкций

Елена Прошина

Американские власти надеются отнять у России долю рынка вооружений за счет введения Западом новых ограничений против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

США захотели отнять у РФ часть рынка вооружений путем санкций
Фото: ReutersReuters

«По моему мнению, всем будет очень трудно покупать основные системы вооружений у Москвы в последующие месяцы и годы, учитывая масштабные финансовые санкции, которые администрация при поддержке конгресса ввела против российской банковской системы», — отметил он.

По словам эксперта, одна из причин прекращения закупок европейскими странами российского вооружения — «отсутствие банковской системы».

«Другим странам очень трудно платить миллионы в долларах, рублях, иенах или евро за эти оборонительные системы», — сказал представитель Госдепа.

Лу считает, что многие страны, которые имеют российское вооружения, «станут опасаться не только купить новые, модные системы, такие как С-400, но и просто приобрести боеприпасы, комплектующие, основные компоненты для традиционных российских систем вооружений, которые у них уже имеются».

Отмечается, что это дает возможность для США и Европы, которые сейчас разрабатывают новейшие технологии в оборонной сфере, выйти на новые рынки.

Оружие,Армия,Госдеп США,
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