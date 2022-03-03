Украина вряд ли получит "Даны" и "Богданы"

Вооруженные формирования Украины в настоящее время оснащены устаревшими самоходными артиллерийскими орудиями. Из шести сотен находящихся в строю САУ почти половина - это выпускавшиеся до 1991 года на Харьковском тракторном заводе 2С1 "Гвоздика".

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На время принятия на вооружение она была одной из лучших в мире. Ее до сих пор ценят за высокую точность, простоту и надежность. В то же время самоходка не обладает достаточной по современным меркам дальностью поражения целей (15200 метров), и у нее нет возможности достичь высокого темпа стрельбы.

В некоторых армиях мира, например российской и сербской, были проведены модернизационные мероприятия, в ходе которых установлены автоматизированные системы управления и наведения.

Также некоторые производители боеприпасов сообщали о разработке активно-реактивных снарядов, способных уничтожать объекты на дистанциях 20500 - 21900 метров.

Ничего этого на Украине нет, большая часть "Гвоздик" не проходила даже какого-то ремонта. Поэтому большие надежды связывались с созданием колесной, на шасси трехосного вездехода КрАЗ-63221 155-мм самоходки 2С22 "Богдана". Ее во многом не готовый опытный образец был впервые продемонстрирован в июле 2018 года, а в августе она приняла участие в киевском параде .

Как тогда предполагали авторы проекта "РГ: Русское оружие", этот проект, уходящий корнями еще в разработки 2007 года, изначально был провальным и при нынешнем развале украинской промышленности труднореализуемым. Так и оказалось.