США признали способный уничтожить гордость НАТО козырь Москвы

На всё более угрожающе содрогающийся от взрывов стол донбасского кризиса Россия и Соединенные Штаты спешно выкладывают всё новые и новые боевые аргументы. Со стороны американцев очередными стали стелс-истребители пятого поколения F-35 Lightning II («Молния II») из состава 388-го и 419-го истребительных авиаполков ВВС США, на днях экстренно переброшенные через Атлантику из штата Юта на передовую авиабазу Шпангдалем в Германии.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По этому поводу американский журнал The National Interest поспешил победно написать:

Видео дня

«Развёртывание F-35 может оказаться значительным преимуществом для стран НАТО против наступающих (вероятно, на Украину, чего до сих пор не происходит, хотя и настойчиво анонсируется Вашингтоном – «СП») российских сухопутных войск… Присутствие F-35 на расстоянии удара, возможно, существенно меняет динамику силы и стратегический расчёт».

Таким образом, за океаном «Молниям II», приземлившимся в Германии всего в полутора тысячах километров от границ Союзного государства России и Белоруссии, заранее отведена роль решающего козыря в весьма возможном крупнейшем вооруженном конфликте в Европе. Насколько вероятно, что так оно и окажется?

Сразу скажем: очень сомнительно. Слишком много слабостей у этих боевых машин в противостоянии с передовыми российскими средствами противовоздушной обороны. Прежде всего – с системами противовоздушной обороны С-400 «Триумф», которые уже развёрнуты в непосредственной близости от всё более и более вероятного театра военных действий - в Белоруссии, в Крыму и в Калининградской области.

И это мнение не одной лишь «Свободной прессы». Несмотря на сильнейшее давление лоббистов от военно-промышленного комплекса США, уже затратившего 1,5 триллиона долларов на программу выпуска этих истребителей, такие же оценки всё чаще звучат и за рубежом. Не вдаваясь в подробности, приведём лишь две, но зато – от высших руководителей самого Пентагона.

В январе 2019 года заместитель министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан в интервью таблоиду Politico самыми неприличными словами, самое мягкое из которых «облажался», отозвался о боевых возможностях F-35. А спустя ещё два года, в январе 2021-го, некогда исполнявший обязанности главы Министерства обороны США Кристофер Миллер назвал Lightning II «куском дерьма».

Откуда такая суровость штатовских полководцев? Чисто технологических и конструктивных причин множество. Начиная от невозможности полёта «Молний» на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, низких манёвренности и живучести до проблем с их штангами для дозаправки в воздухе, которые не раз приводили к внезапному и критичному прекращению приёма топлива в полёте.

А всего занимавшаяся проверкой названной самолётостроительной программы в 2018 году Счетная палата США (Government Accountability Office – GAO) выявила у этого истребителя-«невидимки» 966 существенных недостатков. Что особенно важно: по заключению экспертов GAO, самые существенные из них устранить в ближайшие годы не представлялось возможным.

Но, судя по всему, это ещё полбеды для Пентагона и НАТО. О куда более серьёзных проблемах F-35 Lightning II в случае, если им придётся на поле боя столкнуться с российскими вооруженными силами, на днях написало американское же издание Military Watch. Которое, таким образом, с большими резонами камня на камне не оставило от шапкозакидательских восторгов коллег из The National Interest.

Авторы статьи в Military Watch полагают, что абсолютно неведомые доселе проблемы ожидают пилотов «Молний» при противостоянии с только начавшими поступать на вооружение в России зенитно-ракетных системами С-500 «Триумфатор». Тут, считают они, на первый план выйдет давно критикуемый даже в США весьма малый боевой радиус F-35. Для различных модификаций этих боевых машин он составляет всего от 800 до 1100 километров. Для сравнения: у нашего Су-35 он в полтора-два раза выше - 1500 километров.

Если объекты атаки F-35 на удалении большем, чем их тактический радиус, – без одной или нескольких дозаправок в воздухе не обойтись. Однако самолёты-танкеры, которые в таком случае просто обязаны встречать их на полпути, сведут на «нет» стелс-преимущества «Молний». Поскольку, как правило, огромные заправщики никто и никогда и не собирался делать малозаметными для станций воздушного обзора противника.

Стало быть, те же С-400 или С-500 смогут наблюдать их появление в воздухе едва ли не с момента взлёта с аэродрома. Тогда и сам процесс дозаправки истребителей от самолетов-танкеров перестает быть тайной, оставляя нашим расчётам средств ПВО множество времени для подготовки к отражению налёта.

Но это, повторяю, если вести речь и о С-400, и о С-500. Однако у последней системы сверхбольшой дальности есть и только одной ей присущие тактические преимущества. «Триумфаторы», предупреждают в Military Watch, в состоянии лишить атакующие F-35 «топлива, связи и навигации».

Как? А очень просто. Начнём со связи и навигации. В боекомплект С-500 входит сверхдальнобойная ракета-перехватчик 77Н6-Н «Нудоль», которую уже прозвали «русским THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)». Это оружие, специально созданное для работы по военным спутникам в ближнем космосе. То есть – таким, которые ведут разведку территории противника и наводят на цели там свои ракеты и самолеты. Те же F-35 в том числе.

Радар-обнаружитель этой системы в состоянии обнаруживать цели на орбите на удалении до 2000 километров. А входящая в боекомплект «Триумфатора» ракета «Нудоль» обладает высочайшей гиперзвуковой скоростью полёта порядка 3000-3500 метров в секунду (в ЗРС С-400 зенитные ракеты обладают скоростью едва ли не вдвое меньшей - не более 1900-2100 м/с). Это позволяет «Триумфатору» уничтожать противника не только на встречных курсах, но и вдогон на высотах порядка 35-55 километров. А это уже – в верхних пределах стратосферы.

Таким образом, весьма вероятна и скорая расправа нашего «Триумфатора» со многими американскими спутниками разведки и связи, без которых сегодня невозможна ни одна современная воздушно-космическая операция ВВС США. А со штатовскими тихоходными самолётами-заправщиками дело, скорее всего, окажется ещё проще.

При боевой работе «Молний» с американской авиабазы Шпангдалем, от которой до границ России и Белоруссии всего около 1500 километров (что за пределами боевого радиуса любого из прилетевших туда F-35), к их первой дозаправке, скорее всего, придётся приступать уже на полпути. Где-нибудь над Польшей.

Если предположить, что за этим процессам, скажем, будут пристально наблюдать расчёты русских С-500, предположим, из Белоруссии или Крыма, то завершить начатую работу у американцев практически шансов не будет. Потому что их неповоротливые самолёты-заправщики на удалении до 500 километров могут быть приземлены сверхдальней зенитной ракетой ЗУР 9М96Е/ДМ раньше, чем состыкуют свои топливозаправочные штанги и конусы. Собственно, это и имел в виду Military Watch, когда писал, что русские С-500 легко оставят «Молнии» без топлива. На маршруте полёта к целям, естественно. Не на аэродроме.

Нам могут возразить, что всё в России с этим делом в действительности не так уж просто. Дело в том, что С-500 «Триумфатор» принята на вооружение только осенью минувшего года. И столь замечательное оружие просто не могло с той поры в достаточной степени насытить боевые порядки наших зенитчиков.

Да, это так. В войска пока передана единственная такая бригада. Да и то с той боевой техникой, которая участвовала в госиспытаниях на полигоне Капустин Яр. 13 октября ТАСС сообщило, что соединение поступило в состав 15-й армии особого назначения ВКС, стоящей на страже противоракетной обороны Москвы.

Однако согласно контракту, подписанному Минобороны России с Нижегородским заводом имени 70-летия Победы, второй бригадный комплект С-500 на защиту нашего неба встанет уже в первой половине 2022 года. Всего военными выделены деньги на оснащение «более 10» бригад «Триумфаторов» в самые ближайшие годы. Поэтому можно быть уверенными, что работа идёт в самом бешенном темпе.

Ну - хорошо, возможно, возразят нам. Те просто изумительные С-500 когда ещё будут? А американские F-35 Lightning II 388-го и 419-го истребительных авиаполков ВВС США готовятся штурмовать нас из Германии прямо сегодня. Что делать будем?

Как минимум, единственный вариант у нашего Генштаба уже в рукаве. Та первая бригада «Триумфаторов», что встала под Москвой, она же на автомобильных шасси. Поэтому может быть в считанные дни погружена в эшелоны и отправлена куда угодно в направлении западных границ России. Или в Белоруссию. Минск, похоже, теперь возражать не будет ради нашего общего дела.