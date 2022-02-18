СМИ: Россия применила в Сирии модернизированный «Ланцет»

Российские военные применили против террористов в Сирии глубоко модернизированную версию барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) «Ланцет». Она способна нести боевую часть большей массы. Об этом РИА Новости рассказал осведомлённый источник в военно-дипломатических кругах.

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В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии, — рассказал собеседник агентства.

Он объяснил, что модернизированный вариант дрона получил обновлённую аэродинамику и теперь имеет одно большое Х-образное крыло и Х-образное оперение в хвосте. Ранее у него имелось два симметричных Х-образных крыла. Новый аппарат получил большую продолжительность и дальность полёта. Он также способен нести боевую часть «повышенного могущества».

«Барражирующими боеприпасами» называют класс оружия, способный длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. Обнаружив цель, беспилотный аппарат поражает её ракетой «воздух — поверхность», при этом полностью уничтожается сам.