Пентагон пожаловался на перехваты Россией самолетов

США сообщили России о «взаимодействие» военных самолетов над Средиземным морем, заявили в Пентагоне.

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«Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.

В релизе говорится, что якобы три самолета ВМС США P-8A подвергались «перехватам» со стороны российских самолетов.

В Минобороны России ранее заявляли, что все полеты ВКС России выполняются строго по плану в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.