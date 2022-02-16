Вертолет армии США замечен на польско-украинской границе

Пресса сообщила, что вертолет вооруженных сил США UH-60 Black Hawk приземлился на территории вблизи украинско-польской границы. В какой именно стране будто бы была произведена посадка военной машины не уточнялось.

Фото: efense.gov efense.gov

Такая информация поступила от журналиста телеканала CNBC Брэда Ховарда, который опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в Twitter.