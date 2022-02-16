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1 час назад

СМИ: вертолет армии США сел вблизи польско-украинской границы

ТК «Звезда»иещё 5

Пресса сообщила, что вертолет вооруженных сил США UH-60 Black Hawk приземлился на территории вблизи украинско-польской границы. В какой именно стране будто бы была произведена посадка военной машины не уточнялось.

Вертолет армии США замечен на польско-украинской границе
Фото: efense.govefense.gov

Такая информация поступила от журналиста телеканала CNBC Брэда Ховарда, который опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в Twitter.

В настоящее время в Интернете распространяется видеозапись, на которой якобы запечатлен момент приземления вертолета и его взлета. Данные кадры, как утверждается, сняты камерой наблюдения польской пограничной службы.

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