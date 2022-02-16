В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
49 минут назад

СМИ: современная Россия является одной их самых боеспособных военных держав мира

ТАССиещё 2

Современная Россия, вложившая в модернизацию своих вооруженных сил миллиарды долларов, стала одной из самых боеспособных держав мира, накопив наибольший военный потенциал со времен распада СССР. С таким утверждением в среду выступила австралийская газета The Australian, ссылающаяся на местных военных экспертов и аналитические материалы Международного института стратегических исследований, опубликованные в его ежегодном бюллетене "Военный баланс".

The Australian: РФ является одной их самых боеспособных военных держав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета отмечает, что военная и оборонная промышленность РФ пострадали в начале 1990-х, но после конфликта с Грузией в 2008 году власти страны вложили значительные средства в модернизацию и переоснащение своих вооруженных сил, "полностью обновив танковый парк и тяжелые артиллерийские системы, а также преобразовав военно-морские силы". "Данные, опубликованные Международным институтом стратегических исследований в 2022 году, свидетельствуют о том, что военный бюджет России [в 2021 году] составил не менее $62,2 млрд, <…> и больше на оборону потратили только США ($754 млрд), Китай ($207,3 млрд) и Великобритания ($71,6 млрд)", - указывает The Australian.

По оценкам издания, вооруженные силы России сейчас "мало чем напоминают армию, которая воевала в 2008 году в Грузии". Основной состав ВС РФ - это профессиональные солдаты, служащие по контракту, а оружие, в том числе ядерный арсенал, "в целом более технологичное и современное". "У России есть эффективные мобильные системы противовоздушной обороны и современные военно-воздушные силы. Возможно, в модернизации армейской техники был достигнут меньший прогресс, но возможности наземного маневрирования российских войск, тем не менее, значительно превосходят военные возможности других стран", - отмечает газета.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители