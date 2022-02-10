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5 часов назад

19FortyFive назвал тактическое ядерное оружие РФ головной болью для НАТО

Российская Газета

Эксперт из США назвал российское тактическое ядерное оружие головной болью для НАТО. Наличие большого количества маломощных ядерных снарядов создает перевес в сторону РФ

Тактическое ядерное оружие РФ назвали головной болью для НАТО
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Тактическое ядерное оружие России является головной болью для НАТО, пишет 19FortyFive. Издание отмечает, что Россия имеет явное преимущество перед США и НАТО по части тактического ядерного оружия. По данным зарубежных журналистов, у России около 2000 единиц тактического ядерного оружия, в то время как у американцев - всего 200, причем сто из них развернуты в Европе, а остальные находятся на территории Соединенных Штатов.

Брент Иствуд считает, что тактическое ядерное оружие может изменить ход конфликта. И наличие большого количества маломощных ядерных снарядов создает перевес в сторону России. Но эксперт полагает, что эти снаряды вряд ли будут использоваться в боевых целях. Они нужны РФ для сдерживания НАТО.

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