Тактическое ядерное оружие РФ назвали головной болью для НАТО

Тактическое ядерное оружие России является головной болью для НАТО, пишет 19FortyFive. Издание отмечает, что Россия имеет явное преимущество перед США и НАТО по части тактического ядерного оружия. По данным зарубежных журналистов, у России около 2000 единиц тактического ядерного оружия, в то время как у американцев - всего 200, причем сто из них развернуты в Европе, а остальные находятся на территории Соединенных Штатов.